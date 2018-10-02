Музей отвратительной еды заработает в Швеции

Фото: ministraspirmininkas.lrv.lt

Первый в мире Музей отвратительной еды заработает в третьем по величине шведском городе Мальме 31 октября. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на газету Independent и создателя музея Сэмюэла Веста.

В музее будут выставлены самые "неоднозначные" блюда планеты: от протухшего мяса акулы (деликатес в Исландии), до южно-азиатского зловонного фрукта дуриана, который в Сингапуре даже запрещено провозить в общественном транспорте. Среди "экспонатов" появится также шведская консервированная квашеная сельдь, зажаренная морская свинка из Перу, популярный на Сардинии сыр с личинками и гениталии быка.

"Экспонаты" будут храниться в медицинских колбах, чтобы сохранить запах, а половина из них будет меняться ежедневно, что, по словам создателя музея, приносит немало затрат. Издание отмечает, что музей будет открыт всего три месяца, до конца января следующего года. Стоимость входного билета будет равна 185 шведским кронам (порядка 20 долларов США), вход для детей будет бесплатным.

"На что интереснее смотреть: на пластиковую реплику еды или на настоящую еду прямо перед тобой? Намного забавнее видеть настоящий дуриан из Таиланда", — отметил создатель музея.

Сообщается, что Вест также является основателем открытого в Швеции, Канаде и США Музея провалов.