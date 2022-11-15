«Музей военной истории». Как будет выглядеть Дом афганцев в Барнауле после реконструкции

Масштабная реконструкция исторического здания в центре Барнаула, известного как Дом афганцев, завершится к июню 2023 года. На ремонтные работы из краевого бюджета выделили 237 миллионов рублей. Здание пострадало от серьёзного пожара зимой 2018 года и долгое время находилось на консервации. Рассказываем, как изменится Дом афганцев после реконструкции.

Что сделают в здании?

Работами занимается строительная компания «Век-Строй», которая до этого возводила театр кукол «Сказка» в Барнауле. Как пишет «Вечерний Барнаул», после консервации объекта довольно долго не удавалось найти подрядчика для осуществления работ по его реставрации и приспособлению под современные условия.



По словам заместителя директора Единого стройзаказчика Алтайского края Натальи Лукьянчиковой, только в июне этого года удалось заключить договор с компанией «Век-Строй». На её счету — немало объектов с историей по всей Сибири. В Барнауле именно эта компания реставрировала здания по ул. Пушкина, 48, где столетие назад располагался магазин Трубицына и филиал фирмы «Зингер», сейчас занимается реконструкцией Алтайского государственного музыкального колледжа.

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«Прежде чем приступить к работам на Доме афганцев, обследовали здание и обнаружили многочисленные вертикальные и наклонные трещины в кирпичной кладке, разрушения в нижней части цоколя. Сегодня в зависимости от сложности работ на объект ежедневно выходит от 25 до 40 рабочих. Им предстоит следовать не только проекту, но и предписаниям Алтайохранкультуры. Ведь речь идёт о памятнике архитектуры краевого значения», — приводит мэрия слова Натальи Лукьянчиковой.

Сейчас в музее завершаются демонтажные работы: рабочие разбирают полы, перекрытия и кровлю, укрепляют фундамент, осуществляют его гидроизоляцию. Для того чтобы привести в порядок стены объекта, строители использует так называемый донорский кирпич. То есть вынимают повреждённые кирпичи и устанавливают на их место те, что были добыты при разборе демонтируемых участков. А при их воссоздании будут использоваться современные материалы.

Что будет располагаться в здании после реконструкции?

Военно-исторический отдел краеведческого музея и Союз ветеранов Афганистана и Чечни. По словам директора краеведческого музея Натальи Вакаловой, военно-исторический отдел, как и раньше, займёт два этажа. Назовут его «Музей военной истории».

«Как и прежде, экспозиция будет начинаться на втором этаже, где разместится раздел, посвящённый войне 1812 года, — рассказала Наталья Владимировна. — А дальше один за другим будут следовать разделы, рассказывающие о подвигах наших воинов по защите наших рубежей, по освобождению других территорий от захватчиков. Большое внимание в рамках музейной экспозиции будет уделено Великой Отечественной войне, событиям которой будут посвящены два зала. В целом концепция военно-исторического отдела изменится полностью. Главным образом, она будет ориентирована на молодых людей», — приводит издание слова Натальи Вакаловой.

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Планируется, что у каждой из находящихся здесь организаций будет свой выставочный зал, предназначенный для сменных экспозиций. Что касается остального музейного пространства, то, по словам Натальи Вакаловой, его площади увеличатся за счёт демонтажа некоторых перегородок. За счёт этого в постоянной экспозиции появится масштабный раздел, посвящённый Гражданской войне.

Чем знаменит сгоревший Дом афганцев?

Здание находится в самом центре площади Ветеранов на пересечении Комсомольского проспекта и улицы Шевченко. В нём в 1907 году размещалась городская больница. Проект разработал гражданский инженер Носович. На строительство объекта барнаульские гласные (депутаты, — прим. ред.) разрешили взять ссуду в Нижегородско-Самарском земельном банке.

Вначале на Комсомольском, 73б, в 1991 году создали Траурный зал, а затем экспозиции памяти земляков, погибших в Афганистане. На базе этой экспозиции открылся военно-исторический отдел. В 1994 году здание включили в число памятников архитектуры краевого значения.