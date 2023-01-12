Мужчин до 30 лет могут начать призывать в армию уже в 2023 году

Депутат Картаполов заявил, что сначала военкоматам нужно будет привести данные в порядок

12 января 2023, 09:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал о том, когда в армию могут начать призывать мужчин в возрасте до 30 лет. Его слова передаёт «Парламентская газета».

По словам Картаполова, для начала военные комиссариаты должны будут разобраться со своими данными и понять, сколько потенциальных призывников у них есть.

«Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет», — пояснил Картаполов.

После этого может начаться призыв.

Картаполов заявил, что впервые призывать мужчин в возрасте до 30 лет могут начать призывать уже весной 2023 года.