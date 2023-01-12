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Мужчин до 30 лет могут начать призывать в армию уже в 2023 году

Депутат Картаполов заявил, что сначала военкоматам нужно будет привести данные в порядок

12 января 2023, 09:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал о том, когда в армию могут начать призывать мужчин в возрасте до 30 лет. Его слова передаёт «Парламентская газета».

По словам Картаполова, для начала военные комиссариаты должны будут разобраться со своими данными и понять, сколько потенциальных призывников у них есть.

«Условно говоря, в ведении военкомата находятся сто человек в возрасте от 21 года до 30 лет, которые не проходили военную службу и не имели на то достаточных оснований. А военное задание — 200 человек. Соответственно, половину из них составят люди в возрасте 18 лет, как и было прежде, половину — люди от 21 года до 30 лет», — пояснил Картаполов.

После этого может начаться призыв.

Картаполов заявил, что впервые призывать мужчин в возрасте до 30 лет могут начать призывать уже весной 2023 года.

 

Комментарии 11

  • сначала военкоматам нужно будет привести данные в порядок - и на это уйдет лет 10, сыну 18 лет уже 5 месяц гоняют - дело не пришло
    12 января, Гость   Ответить
  • Стимулирует иметь по 4 детей
    12 января, Гость   Ответить
  • Как говорится - умный молчит, дурак говорит.
    12 января, Гость   Ответить
  • До 30 лет четверо детей реально
    12 января, Гость   Ответить
  • почему 4??? 2-ух достаточно!
    12 января, Гость   Ответить
  • лишь бы не служить готовы "нарожать"
    12 января, Гость   Ответить
  • Большим количеством детей можно поправить демографию
    12 января, Гость   Ответить
  • Может зря объявили, несознательные трусы могут начать убегать за границу или здесь прятаться
    12 января, Гость   Ответить
  • Дети цветы жизни. Сейчас много делается, чтобы к 30-и у мужчин была крепкая семья и много детей. Депутат Картаполов практически это и делает. А счастливый отец может работать на производстве ракет и пользы от этого будет больше
    12 января, Гость   Ответить
  • может работать на производстве ракет **** А ты везде про ракеты насрал) Слушай, а ты не в курсе, что после любой бомбежки начинается сухопутная операция? Не знал? Так ты на пиндосов посмотри. Они вдолбят с воздуха, но потом обязательно люди с автоматиками идут и чистят территорию.
    12 января, Гость   Ответить
  • ты не в курсе, что после любой бомбежки начинается сухопутная операция? ---- Да, конечно, в курсе. Я тебе это вдолбить и пытаюсь, что наземная операция проводится как зачистка, практически после поражения нанесенного ракетными ударами, это тебе пиндосы уже давно в Югославии и Ираке показали. А в Югославии сербы сами из подвалов вылезли и своего президента арестовали, пиндосы даже без наземной операции обошлись
    12 января, Гость   Ответить
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