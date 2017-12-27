Мужчина боролся со свиньей на крыше грузовика под Киевом

В Киевской области мужчина вступил в схватку со свиньей на крыше грузовика. Видео завершения эпичной борьбы появилось на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Мужчина схватил животное за хвост и пытался задержать, однако свинье все-таки удалось спрыгнуть с крыши. "Свинка вырвалась-таки, спрыгнула с крыши и убежала", - говорится в сообщении.

Что послужило причиной конфликта и как обе его стороны оказались наверху, неизвестно. Предполагается, что свинью везли, как говорится, на сало.