Мужчина погиб во время концерта исполнителя Трофима в Москве

Мужчина скончался во время концерта исполнителя Сергея Трофимова в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл во время юбилейного концерта музыканта. Сообщается, что мужчина решил подняться на сцену, споткнулся, ударился головой и умер.

Также пострадала 37-летняя женщина. Её состояние оценивается как тяжёлое.

По предварительным данным, мужчина, который скончался, был нетрезв. При падении он задел двух женщин.

Сам артист прокомментировать произошедшее не смог.