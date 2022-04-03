Мужчина погиб во время концерта исполнителя Трофима в Москве
Посетитель решил подняться на сцену, ударился головой и умер
3 апреля 2022, 10:29, Илья Звягинцев
Мужчина скончался во время концерта исполнителя Сергея Трофимова в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошёл во время юбилейного концерта музыканта. Сообщается, что мужчина решил подняться на сцену, споткнулся, ударился головой и умер.
Также пострадала 37-летняя женщина. Её состояние оценивается как тяжёлое.
По предварительным данным, мужчина, который скончался, был нетрезв. При падении он задел двух женщин.
Сам артист прокомментировать произошедшее не смог.
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