Мужчина пытался провезти валюту в женских колготках под свитером

Сотрудники Внуковской таможни задержали мужчину, который пытался провезти валюту в женских колготках, которые были закреплены у него на поясе под свитером, сообщает РЕН ТВ.

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Правоохранители обратили на него внимание после того, как он неоднократно поправлял свой пояс под одеждой. Проследовав в "зеленый" коридор, он стал вести себя обеспокоенно.

На вопрос, есть ли при нем товары, подлежащие декларированию, мужчина заявил, что имеет при себе 3400 рублей.



В ходе проведения личного таможенного досмотра у пассажира обнаружено 30 тысяч долларов США, которые были сокрыты в женских колготках, закрепленных у него на поясе под свитером.



По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.