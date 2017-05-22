Мужчина пытался провезти валюту в женских колготках под свитером
Он заявил, что имеет при себе всего 3400 рублей
22 мая 2017, 22:01
Сотрудники Внуковской таможни задержали мужчину, который пытался провезти валюту в женских колготках, которые были закреплены у него на поясе под свитером, сообщает РЕН ТВ.
Правоохранители обратили на него внимание после того, как он неоднократно поправлял свой пояс под одеждой. Проследовав в "зеленый" коридор, он стал вести себя обеспокоенно.
На вопрос, есть ли при нем товары, подлежащие декларированию, мужчина заявил, что имеет при себе 3400 рублей.
В ходе проведения личного таможенного досмотра у пассажира обнаружено 30 тысяч долларов США, которые были сокрыты в женских колготках, закрепленных у него на поясе под свитером.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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