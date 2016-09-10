Мужчина, устроивший покушение на Рональда Рейгана, выходит на свободу

Рональд Рейган. Фото: net-biographies.com

61-летний Джон Хинкли-младший, который в марте в 1981 году устроил покушение на тогдашнего президента Рональда Рейгана, выпускают из психиатрической лечебницы в субботу, 10 сентября. Об этом пишет издание "Аргументы и факты".

Суд считает, что мужчина больше не представляет опасности для общества. После освобождения он должен проживать с матерью.

Отметим, что мужчине разрешалось с 1999 года уходить из клиники и встречаться с родными.

Покушение на жизнь президента США Рональда Рейгана произошло 30 марта 1981 года. Буквально через два месяца после его вступления в должность. Президент и трое из его сопровождающих были ранены при выходе из гостиницы Хилтон в Вашингтоне, где Рейган выступал с речью перед делегатами федерации профсоюзов. Стрелявшим оказался Джон Хинкли-младший, ранее преследовавший президента Джимми Картера и лечившийся от психического расстройства.