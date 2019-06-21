МВД не получало от Счетной палаты предложений по реформе

МВД не получало от Счетной палаты предложений о реформировании своей работы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил переложить на силовиков часть ответственности за плохой экономический рост в России. Он заявил, что, согласно опросу предпринимателей, проведенному ФСО по заказу бизнес-омбудсмена Бориса Титова, большинство предпринимателей в России называют работу правоохранительных органов и судов главным препятствием для развития бизнеса.

"Сообщаем, что предложений Минфина России и Счетной палаты Российской Федерации о реформировании служебной деятельности МВД России, а также иных подобных инициатив со стороны федеральных органов исполнительной власти в текущем году в организационно-аналитический департамент МВД России не поступало", – сообщили в министерстве.

Также в МВД подчеркнули, что ведомство ежегодно детализирует задачи по улучшению своей работы. Например, в этом году на заседании коллегии МВД, в которой участвовал президент России Владимир Путин, было решено принять дополнительные меры по улучшению диалога с бизнесом и повысить удовлетворенность граждан работой МВД.

"На коллегии была подтверждена актуальность продолжения работы по последовательному снижению уровня преступности, концентрации усилий органов внутренних дел на повышение уровня удовлетворенности граждан работой МВД России. Признано целесообразным принятие дополнительных мер, направленных на совершенствование взаимодействия органов внутренних дел с бизнес-сообществом в целях формирования эффективного механизма реагирования и противодействия различным формам противоправных проявлений", – рассказали в пресс-службе МВД.

Как сообщалось ранее, 69,2% опрошенных экспертов не считают ведение бизнеса в России безопасным. В 2017 году их доля составляла 57,1%, в 2018 – 67,2%. Бизнесмены относятся к перспективам ведения бизнеса в стране еще скептичнее – 84,4% считают это небезопасным. Растет доля опрошенных, не доверяющих силовым структурам: в 2017 – 45%, в 2018 – 51,5%, а в 2019 – 66,7%. Более половины (55%) не доверяют судам.