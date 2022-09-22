МВД ответило, останавливает ли полиция машины для вылавливания призывников

В МВД РФ опровергли сообщения о том, что полицейские останавливают машины и отправляют водителей в военкоматы, сообщает «МВД Медиа».

«МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом „документе“ сведения — ложными. Ведомство призывает представителей СМИ и активных пользователей интернета быть внимательными и бдительными, использовать информацию исключительно из официальных источников», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации в вооружённые силы призовут 300 тысяч резервистов.