МВД ответило, останавливает ли полиция машины для вылавливания призывников

Ранее в Сети появился скан якобы документа, призывающего исполнить указ о частичной мобилизации в России

22 сентября 2022, 10:15

В МВД РФ опровергли сообщения о том, что полицейские останавливают машины и отправляют водителей в военкоматы, сообщает «МВД Медиа».

«МВД России официально заявляет, что данный опубликованный скан якобы указания ГУОБДД МВД России является фейковым, а содержащиеся в этом „документе“ сведения — ложными. Ведомство призывает представителей СМИ и активных пользователей интернета быть внимательными и бдительными, использовать информацию исключительно из официальных источников», — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в рамках частичной мобилизации в вооружённые силы призовут 300 тысяч резервистов.

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