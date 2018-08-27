МВД рассказало об отсутствии лимита выплат для информаторов

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Величина вознаграждения за предоставление стражам порядка информации для раскрытия преступлений будет зависеть от тяжести нарушения и общественного резонанса. Уточняется, что выплачиваемая сумма не имеет ограничений, пишет РБК, ссылаясь на сайт МВД.

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Общество Приказ МВД о вознаграждении граждан за помощь вступил в силу

Объявление о вознаграждении действует с момента его публикации на сайте ведомства и до его удаления. Основанием для выплаты станет предоставление достоверной информации.

"Решение о выплате принимается после задержания лиц, за розыск которых объявлено вознаграждение, а также после предъявления обвинения лицам, причастность которых к преступлениям установлена по представленной информации", — цитирует издание слова официального представителя МВД Ирины Волк. Она добавила, что также вознаграждение может быть выплачено после принятия по уголовному делу процессуальных решений, определенных приказом.

Напомним, приказ ведомства о выплатах для информаторов за помощь в раскрытии преступлений вступил в силу в понедельник, 27 августа.