МВД России запретило надевать наручники на женщин, детей и экономических преступников

Официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк сообщила, что МВД запретило надевать наручники на женщин и детей, а также на обвиняемых или подозреваемых в экономических преступлениях. Как сообщает пресс-служба ведомства, мера принимается для исключения вероятности необоснованного применения специального средства.

Волк подчеркнула, что сейчас руководство МВД направило в свои территориальные органы указание с детальным разъяснением установленных требований.

Отметим, что ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал прекратить практику использования в судах кандалов для подозреваемых в экономических преступлениях.