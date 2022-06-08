МВД выступает против того, чтобы штрафовать инспекторов ГИБДД за неверные решения

В МВД России не поддержали идею о том, чтобы штрафовать инспекторов ГИБДД за незаконно наложенные штрафы. В министерстве отметили, что наказание за подобные действия уже предусмотрено законом, сообщает РИА Новости.

Данный законопроект на рассмотрение в Госдуму внесла группа депутатов от партии ЛДПР.

В МВД рассказали, что наказание за наложенные незаконно штрафы для инспекторов предусмотрены Федеральным законом от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также к административной ответственности их могут привлечь в соответствии с КоАП.

В ведомстве добавили, что по каждому ошибочно вынесенному решению проводятся проверки.