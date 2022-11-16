МВД задержало замглавы Херсонской области Губареву по делу об экономическом преступлении

Сотрудники полиции задержали заместителя главы Херсонской области по цифровизации и социальной политике Екатерину Губареву. Как сообщает ТАСС, она подозревается по уголовному делу об экономическом преступлении.

«Екатерина Губарева задержана в рамках уголовного дела, с ней сейчас проводятся следственные действия», — сказал собеседник агентства, отметив, что сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения Губаревой.

Напомним, что 16 ноября стало известно, что Губарева пропала и перестала выходить на связь. Об этом заявил ее супруг Павел — по его словам, ее не видели с 15 ноября.