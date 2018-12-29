МВД займется иркутским губернатором, расстрелявшим спящего медведя

Руководство МВД России поручило своему иркутскому управлению проверить сообщения о незаконной охоте на медведя, в которой участвовал глава региона Сергей Левченко, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на свои источники.

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Общество Россиян возмутило убийство иркутским губернатором спящего медведя

"Руководством МВД России дано поручение начальнику ГУ МВД России по Иркутской области провести проверку опубликованных в СМИ материалов о незаконной охоте на медведя, имевшей место на территории региона", — сообщил источник агентства.

В ходе проверки полиция установит точное время и место охоты, ее организаторов и участников. После этого ведомство даст правовую оценку их действиям.

Речь идет о видео с охоты Левченко. На кадрах видно, как глава региона вместе с напарниками расстреливают спящего в берлоге медведя.

Пользователи сети возмутились поведением главы региона, а также тем, что он не понес наказания. Под роликом размещено больше сотни гневных комментариев.