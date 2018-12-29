МВД займется иркутским губернатором, расстрелявшим спящего медведя
В ходе проверки полиция установит точное время и место охоты
Руководство МВД России поручило своему иркутскому управлению проверить сообщения о незаконной охоте на медведя, в которой участвовал глава региона Сергей Левченко, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на свои источники.
"Руководством МВД России дано поручение начальнику ГУ МВД России по Иркутской области провести проверку опубликованных в СМИ материалов о незаконной охоте на медведя, имевшей место на территории региона", — сообщил источник агентства.
В ходе проверки полиция установит точное время и место охоты, ее организаторов и участников. После этого ведомство даст правовую оценку их действиям.
Речь идет о видео с охоты Левченко. На кадрах видно, как глава региона вместе с напарниками расстреливают спящего в берлоге медведя.
Пользователи сети возмутились поведением главы региона, а также тем, что он не понес наказания. Под роликом размещено больше сотни гневных комментариев.