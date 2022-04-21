На Алтае ветераны боевых действий вышли с пикетами к магазинам торговых сетей

Ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне массово вышли с одиночными пикетами в Алтайском крае против, по их мнению, необоснованного повышения цен на продукты в торговых сетях региона. Акцию провели 19 апреля у магазинов «Марии-Ра» в городе Барнауле, Алейске, а также в сёлах Красногорское и Волчиха. В ближайшее время аналогичные одиночные пикеты пройдут и в других районах Алтайского края. Организаторы акции призывают руководителей торговых сетей не наживаться на ветеранах боевых действий или простых людях и снизить цены на социально важные продукты питания.

«Сколько можно смотреть на рост цен? Удивляет, что в Алтайском крае производят свои макароны, крупы, молочную продукцию, мясо, а цены на эти продукты растут стремительно изо дня в день. Буквально сегодня заходил в магазин „Мария-Ра“. Там собирают деньги на кошечек и собачек. А инвалиды — участники боевых действий, которые отдали здоровье, чтобы эта торговля шла, остались на обочине жизни. Для нас никаких акций нет. Мы хуже кошек? „Мария-Ра“ всегда была народным магазином с „народными“ ценами. Но почему-то сейчас со стороны руководства сети полное равнодушие к ветеранам боевых действий. О нас просто забыли. Чтобы нас наконец-то хоть как-то услышали, мы вышли на улицу», — рассказал amic.ru один из организаторов акции, ветеран войны в Афганистане Геннадий Рузанов.

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Ветераны боевых действий Алтайского края призывают руководителей торговых сетей не «душить людей ценами на продукты». В ближайшее время ещё около 400 участников боевых выйдут с аналогичными пикетами во всех районах и городах Алтайского края. Если руководство «Марии-Ра» и других ретейлеров не снизят цены на продукты, то пикеты у магазинов будут регулярными.

Геннадий Рузанов напомнил, что сегодня в Алтайском крае живёт более 24 тысяч участников боевых действий. Около двух трети из них тратят практически всю пенсию на продукты и не получают достаточной социальной поддержки от государства.

Один из ветеранов-инвалидов, участник первой чеченской кампании Владимир Лысенко, вышедших с пикетом к магазину «Мария-Ра» в посёлке Южном, рассказал amic.ru, что еле сводит концы с концами. Если раньше Владимиру хватало 24 тысяч рублей пенсии на жизнь, то в последний месяц денег недостаточно даже на еду.

«Все видят, как меняются цены в магазинах. Денег не хватает, и хочется нормально жить, а не выживать. Считаю, что продуктовые магазины не должны наживаться на людях», — пояснил Владимир Лысенко.

Напомним, продукты в Алтайском крае начали стремительно дорожать с начала февраля. Цены на большинство социально значимых товаров в торговых сетях выросли на 15-40%. Власти Алтайского края заявляли, что стоимость продуктов растёт из-за высокого курса доллара: большую часть комплектующих и сырья привозят из-за границы. Представители крупных ретейлеров до сих пор никак не прокомментировали причины повышения стоимости товаров на прилавках.

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Отметим, по итогам 2021 года ООО «Розница К-1», управляющая сетью «Мария-Ра», показала чистую прибыль в 2,7 млрд рублей. Выручка сети за год выросла с 107,9 до 113,1 млрд рублей.