"Мы переживаем смену эпох". Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с большой речью о событиях на Украине

27 февраля канцлер Германии Олаф Шольц первым из европейских лидеров выступил с большой программной речью по событиям на территории Украины. Своё высказывание он начал с заявления о том, что 24 февраля произошла смена эпох в истории континента.

“Многие из нас ещё помнят, что рассказывали о войне наши отцы и деды, но молодым людям сама мысль о войне в Европе кажется просто нереальной. Многие открыто выражают своё возмущение — в том числе здесь, в Берлине, перед зданием Рейхстага”, — сказал Шольц.

По его словам, действия России на территории Украины представляют опасность для всей Европы, в связи с чем европейские страны должны предпринять меры для обеспечения собственной безопасности.

Шольц обозначил пять шагов, которые Европа должна сделать в данный момент: