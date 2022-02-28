"Мы переживаем смену эпох". Канцлер Германии Олаф Шольц выступил с большой речью о событиях на Украине
Шольц обозначил отношение Германии к происходящему и определил пять задач, которые в данный момент стоят перед странами НАТО и Евросоюза
27 февраля канцлер Германии Олаф Шольц первым из европейских лидеров выступил с большой программной речью по событиям на территории Украины. Своё высказывание он начал с заявления о том, что 24 февраля произошла смена эпох в истории континента.
“Многие из нас ещё помнят, что рассказывали о войне наши отцы и деды, но молодым людям сама мысль о войне в Европе кажется просто нереальной. Многие открыто выражают своё возмущение — в том числе здесь, в Берлине, перед зданием Рейхстага”, — сказал Шольц.
По его словам, действия России на территории Украины представляют опасность для всей Европы, в связи с чем европейские страны должны предпринять меры для обеспечения собственной безопасности.
Шольц обозначил пять шагов, которые Европа должна сделать в данный момент:
Поддержка Украины. Речь идёт о поставках оружия, медикаментов и финансовой помощи;
Остановка военных действий. Здесь канцлер Германии говорит об уже введённых санкциях и тех мерах, которые будут приняты в ближайшее время;
Защита стран Европы от возможного продвижения России, под которой понимается расширение НАТО и усиление мер обеспечения безопасности;
Развитие Бундесвера и увеличение финансирования армии Германии, а также обеспечение энергобезопасности страны;
Сохранение возможности дипломатического решения вопросов с Россией.
Шольц в своей речи добавил, что санкции и ограничения, которые будут вводить страны Европы, должны касаться российских чиновников, но не простых россиян.