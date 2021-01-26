Мясников заступился за силовика, ударившего женщину в живот на несогласованной акции

Врач и телеведущий Александр Мясников заступился за сотрудника полиции, который ударил 54-летнюю женщину во время несогласованного митинга в Санкт-Петербурге. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что горожанка сама встала на его пути, когда тот выполнял свою работу.

"Парень при исполнении, идет "замес", они ведут задержанного, тут кто-то бросается под ноги с криками: "За что?!" Это не женщина для него в данную секунду, это объект, препятствующий выполнению его задачи. Может баллончиком брызнуть, а может и шилом пырнуть! У него рефлекс, наработанный годами тренировок. Женщины – там, в мирной жизни, тут все, кто мешает выполнению полицией поставленных задач, – потенциальный противник", – написал он.

При этом телеведущий признал, что произошедшее вызывает беспокойство, а на видео все выглядит неоправданным и женщину ему очень жаль. Однако решать проблему, по его мнению, нужно в правовом поле, а не в информационном. Те же, кто сейчас пытается "закатать в асфальт" этого силовика, "раскручивают американский сценарий лета 2020 года по дискредитации правоохранителей", предостерег Мясников.

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Напомним, 23 января в соцсетях появилась видеозапись, на которой силовик во время несанкционированного митинга в Санкт-Петербурге пнул женщину в живот, когда та встала на его пути. Горожанка упала и ударилась головой. Ей потребовалась госпитализация. Вскоре перед женщиной в полиции извинились, пообещав, что виновника травмы найдут и накажут.

Ранее правозащитники назвали итоговое число задержанных на протестных акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального, прошедших по стране 23 января. По данным "ОВД-Инфо", во всех городах задержали 3700 человек. Среди них 195 несовершеннолетних и 49 журналистов.