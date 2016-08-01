Мясо на десерт: готовим на Кухне.Amic.ru индейку в дынном соусе с сахаром
Дыня, сахарный сироп и шафран могут стать прекрасным дополнением к мясному блюду. Смотрите новый видеорецепт на Кухне.Amic.ru
1 августа 2016, 14:53
Фото: Екатерина Шевырева. Amic.ru
Арбузы и дыни, чей сезон наконец-то наступил, можно использовать не просто как утоляющее жажду лакомство, но и как пикантный ингредиент для любого блюда. Как нетривиально готовить арбузы, например, жарить и перчить, мы уже писали, теперь предлагаем вам посмотреть новый видеорецепт. В ресторане "Карт-бланш" мы приготовили индейку с шафраном в сладком дынном соусе. Вышло не только красиво, но и невероятно вкусно.
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