На аллее Ветеранов в Барнауле заменили лестницу. Барнаульцы остались недовольны
Горожан не устроило отсутствие пандуса
11 мая 2022, 09:17, Никита Черников
В Барнауле заменили лестничный марш на аллее Ветеранов после обращений горожан, сообщает мэрия.
На подходе к тротуару рабочие поставили новую лестницу с удобными перилами, а также заасфальтировали ведущую к ней дорожку.
В сообществе Barnaul22 при этом люди остались недовольны тем, что на месте новой лестницы не предусмотрели пандус, и выразили надежду, что его установят в рамках следующего этапа работ.
Напомним, 10 мая в Барнауле стартовали работы по реконструкции моста на Новом рынке.
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