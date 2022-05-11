На аллее Ветеранов в Барнауле заменили лестницу. Барнаульцы остались недовольны

В Барнауле заменили лестничный марш на аллее Ветеранов после обращений горожан, сообщает мэрия.

На подходе к тротуару рабочие поставили новую лестницу с удобными перилами, а также заасфальтировали ведущую к ней дорожку.

В сообществе Barnaul22 при этом люди остались недовольны тем, что на месте новой лестницы не предусмотрели пандус, и выразили надежду, что его установят в рамках следующего этапа работ.

Напомним, 10 мая в Барнауле стартовали работы по реконструкции моста на Новом рынке.