На Алтае археологи не раскапывают, а восстанавливают древний курган

В Республике Алтай археологи восстанавливают насыпь пятого Пазырыкского кургана, сообщает Национальный музей имени А.В. Анохина.



Восстанавливали насыпь и удаляли отвалы камней, наваленных на кургане во время предыдущих раскопок. Почти все этапы выполняли вручную.

«Исследовали две каменные выкладки, пристроенные с южной стороны насыпи кургана, выявили следы древних костров, которые разводились во время поминок погребённых в кургане людей. Особый интерес вызывает край кургана, так называемая крепида — ряд крупных камней, который сдерживал насыпь от расползания. Выяснили, что с внешней стороны крепида была облицована каменными плитами, то есть первоначально курган имел вертикальные стенки высотой около полуметра по краю. От края насыпь повышалась к центру кургана на высоту почти четырёх метров», — рассказал начальник экспедиции Никита Константинов.

На Алтае восстанавливают курган / Фото: vk.com/el_museum