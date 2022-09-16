На Алтае без вести пропали 11 сборщиков орехов, один погиб

В Республике Алтай с августа 2022 года зарегистрировали 11 случаев безвестного исчезновения сборщиков кедровых орехов, сообщает региональное МВД.

«Из 11 человек семеро разыскано живыми, обнаружен один труп. Трое пропавших до сих пор не найдены», — рассказали в ведомстве.

В полиции пояснили, что в августе многие граждане выезжают в тайгу на сбор кедровых шишек и дикоросов. Однако для некоторых это оборачивается трагедией — из-за слабого здоровья, малознакомых мест, значительного отдаления населённых пунктов, алкогольного опьянения и не только.

Всего за восемь месяцев 2022 года в лесах и горах республики потерялись 38 человек, из которых более 20 найдены живыми и шестеро не найдены.

Ранее amic.ru рассказал, что за работа сборщик шишек с зарплатой 200 тысяч, что нужно делать и правда ли столько заплатят.