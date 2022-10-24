На Алтае чиновники начали прилюдно объясняться с получившими повестки по мобилизации

В Республике Алтай глава Чемальского района Александр Алисов выступил перед мобилизованными и сообщил, что некоторые из них вернутся домой. Видео появилось в паблике «Подслушано Горно-Алтайск».

«Из Чемальского района 73 человека собираются. В связи с тем, что призывной пункт находится в Майминском районе, всех мы доставляем на трёх автобусах. Призывная комиссия проходит, военкомат определяет количество с Чемальского района, это количество мы отправляем в Горно-Алтайск, а остальные ребята отправляются домой. Поэтому не все 73 человека сегодня отправляются», — разъяснил глава района.