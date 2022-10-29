На Алтае деньги, выделенные на ремонт зала заседаний, направят на выплаты мобилизованным
Спикер Госсобрания Алтая Артур Кохоев отметил, что зал давно пора было отремонтировать, но сейчас есть вещи важнее
29 октября 2022, 15:51, Илья Звягинцев
В Республике Алтай отказались от ремонта зала, в котором заседают депутаты. Сэкономленные средства направят на выплаты для мобилизованных. Об этом рассказал спикер Госсобрания Алтая Артур Кохоев.
«Не скрою, как руководитель парламента я добивался проведения капремонта. Уже давно пора заменить технические средства освещения, системы голосования и озвучки. Но сейчас важнее другое. Призыв „Всё для победы!“ касается каждого из нас», — написал Кохоев в своём телеграм-канале.
На сайте госзакупок тендер на проведение ремонта уже отменили. Речь, по данным СМИ, идёт о сумме 131 млн рублей.
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