На Алтае деньги, выделенные на ремонт зала заседаний, направят на выплаты мобилизованным

В Республике Алтай отказались от ремонта зала, в котором заседают депутаты. Сэкономленные средства направят на выплаты для мобилизованных. Об этом рассказал спикер Госсобрания Алтая Артур Кохоев.

«Не скрою, как руководитель парламента я добивался проведения капремонта. Уже давно пора заменить технические средства освещения, системы голосования и озвучки. Но сейчас важнее другое. Призыв „Всё для победы!“ касается каждого из нас», — написал Кохоев в своём телеграм-канале.

На сайте госзакупок тендер на проведение ремонта уже отменили. Речь, по данным СМИ, идёт о сумме 131 млн рублей.