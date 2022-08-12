На Алтае директора стройфирмы осудили за хищение 2 млн рублей при капремонте школы

В Алтайском крае директор строительной фирмы подделал документы и похитил деньги при капитальном ремонте школы в Кулундинском районе, сообщает региональный СК.

«Летом 2018 года между строительной организацией и школой были заключены контракты на выполнение выборочных работ по капитальному ремонту здания. Директор фирмы изготовил и предоставил заказчику фиктивные документы, содержащие виды, объёмы и стоимость работ, которые выполнены не были», — рассказали в ведомстве.

В итоге гендиректор похитил более 2,2 млн рублей. Вину он не признал.

Суд отправил предпринимателя на три года в колонию общего режима, а также оштрафовал на 400 тыс. рублей и на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.