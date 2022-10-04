На Алтае две девушки бесплатно делают причёски для невест мобилизованных
Пока они успели осчастливить только одну пару, но уже готовы помогать другим
Мастера макияжа из Республики Алтай решили поддержать семьи мобилизованных тем, что они умеют лучше всего. Две девушки бесплатно делают макияж и причёски для невест мобилизованных.
Евгения и Екатерина работают вместе уже больше года, а после объявления частичной мобилизации они решили, что будут бесплатно наводить красоту невестам, которые выходят замуж на мобилизованных мужчин.
На данный момент они уже помогли организовать свадьбу паре из Барнаула и готовы принимать заявки от других брачующихся, пишет Mash Siberia.
Ранее сообщалось, что депутаты и сотрудники АКЗС на оперативном совещании приняли решение передать дневной заработок на обеспечение мобилизованных и поддержку их семей.