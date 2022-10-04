На Алтае две девушки бесплатно делают причёски для невест мобилизованных

Мастера макияжа из Республики Алтай решили поддержать семьи мобилизованных тем, что они умеют лучше всего. Две девушки бесплатно делают макияж и причёски для невест мобилизованных.

Евгения и Екатерина работают вместе уже больше года, а после объявления частичной мобилизации они решили, что будут бесплатно наводить красоту невестам, которые выходят замуж на мобилизованных мужчин.

На данный момент они уже помогли организовать свадьбу паре из Барнаула и готовы принимать заявки от других брачующихся, пишет Mash Siberia.

Ранее сообщалось, что депутаты и сотрудники АКЗС на оперативном совещании приняли решение передать дневной заработок на обеспечение мобилизованных и поддержку их семей.