На Алтае глав трёх сельсоветов заставили уничтожить заросли «муниципальной конопли»
Очаги произрастания дикорастущей конопли находились на землях, принадлежащих муниципалитетам
24 ноября 2022, 15:42
В Алтайском крае в рамках профилактики наркомании глав сельсоветов заставили уничтожить дикую коноплю, сообщает региональная прокуратура.
В ходе проверки в трёх сельсоветах Хабарского района выявили очаги произрастания дикорастущей конопли на землях, находящихся в муниципальной собственности.
«В адрес трёх глав сельсоветов внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, очаги произрастания дикорастущей конопли уничтожены», — рассказали в ведомстве.
Ранее в Барнауле уничтожили коноплю на площади более двух гектаров.
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