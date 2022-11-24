На Алтае глав трёх сельсоветов заставили уничтожить заросли «муниципальной конопли»

В Алтайском крае в рамках профилактики наркомании глав сельсоветов заставили уничтожить дикую коноплю, сообщает региональная прокуратура.

В ходе проверки в трёх сельсоветах Хабарского района выявили очаги произрастания дикорастущей конопли на землях, находящихся в муниципальной собственности.

«В адрес трёх глав сельсоветов внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены, очаги произрастания дикорастущей конопли уничтожены», — рассказали в ведомстве.

Ранее в Барнауле уничтожили коноплю на площади более двух гектаров.