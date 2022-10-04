На Алтае грабитель украл телефон и сбежал от потерпевшей на велосипеде

Горно-Алтайский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 46-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Алтай, его признали виновным по ч. 1 ст. 161 УК РФ («Грабёж, то есть открытое хищение чужого имущества»).

Установлено, что в мае 2022 года мужчина зашёл в дом к своему знакомому и взял сотовый телефон, который принадлежал женщине.

«Данные действия стали очевидны для потерпевшей, однако злоумышленник выбежал с телефоном на улицу, сел на свой велосипед и уехал, причинив последней ущерб на сумму 6047 руб. В дальнейшем он распорядился похищенным телефоном по своему усмотрению», — рассказали в ведомстве.

Мужчина признал вину в ходе заседания в полном объёме. С учётом всех обстоятельств по делу и личности подсудимого суд назначил наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.