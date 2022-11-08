На Алтае иностранец вербовал в известную террористическую организацию для «борьбы с неверными»

В Алтайском крае задержали 22-летнего мужчину, который пытался сделать террориста из своего знакомого, сообщает региональное управление ФСБ.

«Разделяя идеологию, методы и цели международной террористической организации, запрещённой на территории РФ, мужчина на протяжении определённого времени осуществлял вербовку своего знакомого в деятельность МТО. В ходе бесед он оправдывал методы запрещённой организации по борьбе с „неверными“, пропагандировал радикальные идеи, демонстрируя при этом видеоролики террористической направленности, и убеждал собеседника выехать за рубеж и вступить в ряды МТО», — рассказали в ведомстве.

Иностранцу грозит до 15 лет лишения свободы за «вовлечение лица в деятельность террористической организации». Мужчину заключили под стражу.