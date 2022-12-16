На Алтае из-за одного казахстанца «прикрыли» строительную фирму

В Алтайском крае приостановили деятельность строительной организации из-за нарушения миграционного законодательства, сообщает региональная ФССП.

«Юридическое лицо с нарушением установленного порядка заключило трудовой договор с гражданином Казахстана, тем самым совершив административное нарушение — неуведомление <...> о заключении трудового договора с иностранным гражданином в срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты заключения договора», — рассказали в ведомстве.

В итоге деятельность строительной организации приостановили на 14 суток. Кроме того, руководству компании вручили предупреждение об административной и уголовной ответственности.

«Соблюдение режима по приостановлению деятельности будет находиться на ежедневном контроле», — подчеркнули в ФССП.