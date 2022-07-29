На Алтае «криптозаринчанин» потерял 1,6 млн рублей, решив развивать бизнес на бирже

В Алтайском крае мужчина захотел быстро и много заработать на криптовалюте и взял кредиты, но в итоге потерял все деньги, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 60-летний житель Заринского района, который с августа 2021 года по январь 2022 года перевёл неизвестным более 1,6 млн рублей.

«Ему позвонил неизвестный с заманчивыми предложениями по инвестированию на бирже криптовалюты. Отличные условия и большие деньги за короткий срок приглянулись мужчине, и он прошёл регистрацию. Вскоре с ним связался якобы менеджер и объяснил основные принципы работы на бирже», — рассказали в ведомстве.

Мужчина сначала перевёл собственные накопления, а затем начал брать кредиты на развитие своего «бизнеса». Когда ему не удалось вывести деньги, он понял, что стал жертвой мошенников.

В полиции возбудили дело по признакам «мошенничества в особо крупном размере».

«Не стоит вкладывать денежные средства в сомнительные фонды, играть на псевдобиржах, которые обещают сверхдоход в кратчайшие сроки, а за вывод уже вложенных денег требуют внушительные суммы. Игра на бирже или покупка акций в некоем неизвестном вам инвестиционном фонде закончится сразу, как у вас закончатся деньги», — обратились правоохранители к жителям края.