На Алтае лучше всех из автомата стреляет начальник полиции, отвечающий за общественный порядок

В Алтайском крае определили лучших стрелков из автомата Калашникова среди полицейских, сообщает региональное МВД.

Состязания среди руководителей ГУ МВД проходили на воинском стрельбище в селе Шадрино.

«Необходимо было со 100 метров поразить неподвижную мишень из положения лёжа. В зависимости от точности попадания участник получал от пяти до десяти очков. Каждому соревнующемуся выдавались 13 патронов. Из них три были пробными, десять — зачётными», — рассказали в ведомстве.

Лучшие стрелки из автомата среди полицейских / Фото: 22.мвд.рф

В соревнованиях приняли участие 22 руководителя главка. Первое место занял начальник управления организации охраны общественного порядка Андрей Баташов — он набрал 89 очков.

На втором месте начальник оперативно-разыскной части обеспечения госзащиты Сергей Зорин с 88 очками. На третьем — замначальника управления по вопросам миграции Алексей Бахаев с 84 очками.