На Алтае маленький магазин долгое время притворялся «Магнитом»

В действиях предпринимателя обнаружили недобросовестную конкуренцию

24 октября 2022, 17:01

В Республике Алтай бизнесмен незаконно осуществлял торговую деятельность под брендом «Магнит», сообщает региональная ФАС.

Магазин с вывеской «Минимаркет Магнит» обнаружили в селе Купчегень Онгудайского района.

«В ходе расследования правообладатель бренда — АО „Тандер“ — пояснил, что не имеет никакого отношения к индивидуальному предпринимателю и не предоставлял разрешения на использование своих товарных знаков», — рассказали в ведомстве.

В действиях предпринимателя обнаружили недобросовестную конкуренцию, за это ему грозит административная ответственность.

Ранее в Барнауле автошколу решили наказать за копирование чужого логотипа.

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