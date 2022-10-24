На Алтае маленький магазин долгое время притворялся «Магнитом»
В действиях предпринимателя обнаружили недобросовестную конкуренцию
24 октября 2022, 17:01
В Республике Алтай бизнесмен незаконно осуществлял торговую деятельность под брендом «Магнит», сообщает региональная ФАС.
Магазин с вывеской «Минимаркет Магнит» обнаружили в селе Купчегень Онгудайского района.
«В ходе расследования правообладатель бренда — АО „Тандер“ — пояснил, что не имеет никакого отношения к индивидуальному предпринимателю и не предоставлял разрешения на использование своих товарных знаков», — рассказали в ведомстве.
В действиях предпринимателя обнаружили недобросовестную конкуренцию, за это ему грозит административная ответственность.
Ранее в Барнауле автошколу решили наказать за копирование чужого логотипа.
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