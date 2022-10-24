На Алтае маленький магазин долгое время притворялся «Магнитом»

В Республике Алтай бизнесмен незаконно осуществлял торговую деятельность под брендом «Магнит», сообщает региональная ФАС.

Магазин с вывеской «Минимаркет Магнит» обнаружили в селе Купчегень Онгудайского района.

«В ходе расследования правообладатель бренда — АО „Тандер“ — пояснил, что не имеет никакого отношения к индивидуальному предпринимателю и не предоставлял разрешения на использование своих товарных знаков», — рассказали в ведомстве.