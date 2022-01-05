На Алтае МЧС усилило контроль за рыбаками и любителями покататься на "плюшках"

Во время новогодних праздников алтайские спасатели работают в усиленном режиме, чтобы предотвратить несчастные случаи на водоёмах. Об этом сообщили в пресс-службе алтайского ГУ МЧС.

В ведомстве сообщили, что выездную работу проводит государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС). Специалисты отправляются на водоёмы, где обычно собираются рыбаки, чтобы предупредить их об опасности несанкционированного выхода на лёд.

В МЧС напоминают, что даже прочный на вид лёд может на самом деле оказаться неоднородным. Его толщина запросто может быть недостаточной для переправы или рыбалки.

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Прочее На Алтае туристы продолжают попытки выйти на озеро, где недавно под лёд провалились люди

Только за прошедшие сутки спасатели провели разъяснительные беседы в Барнауле, Бийске, Змеиногорске, Камне-на-Оби, Славгороде, а также в Быстроистокском, Первомайском, Рубцовском, Шелаболихинском и Усть-Пристанском районах края.

Но следить приходится не только за рыбаками. В МЧС подчеркнули, что в "группу риска" входят также любители покататься на коньках или тюбингах ("плюшках") по замёрзшему водоёму. Это тоже может закончиться трагедией. В ведомстве рекомендуют обязательно иметь при себе спасательные средства, если вам уж пришлось выйти на лёд.

В МЧС напоминают, что только три ледовые переправы в Алтайском крае открыты официально на данный момент:

река Обь – Каменский район (г. Камень-на-Оби – Островная);

река Обь – Усть-Пристанский район (н.п. Усть-Чарышская Пристань – с. Чеканиха);

река Обь – Шелаболихинский район (с. Шелаболиха – с. Иня).

Напомним, 3 января на Алтае туристы провалились под лёд озера Светлое в Лебедином заказнике. Благо, в том месте водоём оказался неглубоким, а потому никто не пострадал. Тем не менее прокуратура начала проверку по факту инцидента.