На Алтае мужчина получил штраф 30 тысяч рублей за дискредитацию российской армии

42-летний житель Горно-Алтайска по решению суда заплатит штраф в размере 30 тысяч рублей за посты в соцсети, которые дискредитируют Вооружённые силы РФ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай. Повторное подобное нарушение приведёт к уголовной ответственности.

Мужчина выкладывал на своей странице в одной из соцсетей запрещённые фотографии и видеозаписи о действиях российской армии. Эти материалы обнаружили полицейские в ходе мониторинга интернет-ресурсов. Сотрудники МВД составили протокол по ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил России в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности»), который был направлен в суд.

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