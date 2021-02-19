На Алтае наказали главу района за то, что вышел на работу с ковидом

Главу Турочакского района Виктора Осипова наказали за несоблюдение режима самоизоляции, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

"15 ноября 2020 года в Роспотребнадзор по Республике Алтай поступило экстренное извещение о лабораторном подтверждении заболевания COVID-19 у руководителя района, – уточнили в ведомстве. – Несмотря на необходимость пребывания на карантине, глава администрации вышел на работу, чем создал угрозу распространения заболевания среди коллег и односельчан".

Новости

Общество Число заражений ковидом в Республике Алтай превысило 16 тысяч

Турочакский районный суд признал Осипова виновным и назначил ему наказание в виде 7,5 тысячи рублей штрафа.

Напомним, в ноябре 2020 года девять сотрудников администрации Турочакского района Республики Алтай заразились коронавирусом. Об этом на совещании в региональном правительстве рассказал руководитель республиканского Роспотребнадзора Леонид Щучинов.

По его словам, на входе в здание администрации не производился контроль температуры, сотрудники и посетители не соблюдали масочный режим. Таким образом, районная администрация не обеспечила выполнение противоэпидемических требований, что и стало причиной распространения вируса.