На Алтае наказали подростков, сломавших Деда Мороза и Снегурочку из снега за 115 тысяч рублей
Районный прокурор потребовал с родителей детей взыскать ущерб
29 августа 2022, 13:51
В Алтайском крае осудили двух несовершеннолетних за повреждение фигур Деда Мороза и Снегурочки, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.
Инцидент произошёл 9 января 2022 года на площади Победы в селе Советском.
«Подростки 2006 и 2005 годов рождения умышленно повредили декоративные фигуры сказочных персонажей Дед Мороз и Снегурочка, принадлежащие администрации сельсовета, причинив ущерб на сумму 115 000 рублей», — говорится в сообщении.
Судья признал детей виновными в вандализме. Районный прокурор потребовал с родителей подростков взыскать ущерб — исковые требования удовлетворены в полном объёме.
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