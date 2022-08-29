На Алтае наказали подростков, сломавших Деда Мороза и Снегурочку из снега за 115 тысяч рублей

В Алтайском крае осудили двух несовершеннолетних за повреждение фигур Деда Мороза и Снегурочки, сообщает объединённая пресс-служба судов региона.

Инцидент произошёл 9 января 2022 года на площади Победы в селе Советском.

«Подростки 2006 и 2005 годов рождения умышленно повредили декоративные фигуры сказочных персонажей Дед Мороз и Снегурочка, принадлежащие администрации сельсовета, причинив ущерб на сумму 115 000 рублей», — говорится в сообщении.

Судья признал детей виновными в вандализме. Районный прокурор потребовал с родителей подростков взыскать ущерб — исковые требования удовлетворены в полном объёме.