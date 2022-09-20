На Алтае нашествие клопов

Жители Республики Алтай столкнулись с огромным количеством клопов на улицах. Видео появилось в паблике «В курсе 22».

«Вчера мыла окна, очень много было божьих коровок. Просто все стёкла в них. Клопов не видела. Но эти тысячами летали», — указали в комментариях.

Стоит отметить, что и жители Барнаула заметили клопов, но в гораздо меньшем количестве. Напомним, в последний раз серьёзное нашествие этих насекомых город пережил в 2016 году.