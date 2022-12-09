На Алтае назначили нового начальника полиции региона

54-летний Дмитрий Трощилов возглавил МВД Республики Алтай. Об этом «Коммерсанту» сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

Как отмечает издание, кресло главы министерство было свободным после увольнения Александра Соловьёва осенью этого года.

Трощилов родился в 1968 году в Белгороде. С 1992-го по январь 2012-го работал на оперативных и руководящих должностях в подразделениях уголовного розыска, по борьбе с организованной преступностью и экономическими преступлениями в УМВД по Белгородской области. В 2012 году там же начал работать замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Последние пять лет занимал пост начальника аналогичного управления в ГУ МВД Красноярского края.

Ранее Барнаульский юридический институт МВД России возглавил полковник полиции Дмитрий Симоненко, родившийся в ГДР.