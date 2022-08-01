На Алтае обнаружили «Z-смешариков», стоящих вдоль дороги

В Алтайском крае недалеко от села Сростки автомобилистов встречают герои мультфильма «Смешарики», сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Крош и Лосяш в пилотках. Рядом с ними стоит мальчик Алёша, приструнивший Змея Горыныча на цепь», — говорится в сообщении.

Очевидец рассказал, что «нет вообще ничего» рядом с арт-объектами, которые стоят вдоль дороги. Он также подчеркнул, что недавно был в тех местах проездом, и не знает, как давно установили инсталляции.

Смешарики в Алтайском крае / Фото: t.me/ostorozhno_novosti