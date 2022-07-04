На Алтае открыли Аллею снежного барса, где можно «обнимать скульптуры редких животных»

В День Республики Алтай в городском парке культуры и отдыха Горно-Алтайска открыли Аллею снежного барса, сообщает Сайлюгемский Национальный Парк.

Скульптуры самки и двух играющих барсят изготовил Антон Овдин — автор множества скульптур редких животных в России, а также фигур снежных барсов из дерева, расположенных в визит-центре нацпарка в Кош-Агаче.

«Первых обитателей городской аллеи можно трогать и обнимать — они выполнены из бронзы. В будущем здесь планируется обустроить аллею краснокнижных и редких животных: к ирбисам присоединятся скульптуры манула, аргали, сокола балобана, кабарги», — говорится в сообщении.

Аллея снежного барса в Горно-Алтайске / Фото: vk.com/altaipark

Аллея расположена рядом с кинотеатром «Голубой Алтай». На территории также есть амфитеатр и сцена — для проведения массовых мероприятий.