На Алтае отправляют на дистант учеников школы, сильно побитой градом

В Алтайском крае в селе Назаровка решили отправить на дистанционное обучение учеников школы из-за затянувшегося ремонта, сообщает «Инцидент Барнаул».

Напомним, 27 июня в селе прошёл сильный град. Специалисты моментально спланировали работы по ликвидации последствий непогоды. Однако, как рассказала местная жительница, в пострадавшей школе никакой ремонт не проводится.

«Градом были побиты окна и крыша. В данный момент никакие работы не ведутся. В течение месяца кровля крыши частично разобрана. После неоднократного дождя ситуация усугубилась: потолочные швы протекли и подлежат ремонту. Часть окон сделано две недели назад. Уже две недели рабочих нет», — отметила сельчанка.

Она подчеркнула, что родители школьников категорически против дистанционного обучения.

Школу побило градом / Фото: vk.com/incident22

В учебное заведение ходят 53 ученика. Как пояснила «Банкфаксу» директор учреждения Татьяна Литвих, детей планируют с 1 сентября перевести на дистанционное обучение, пока не завершится ремонт здания.

Она признала, что готовность здания к занятиям пока низкая: подрядчик успел поменять все окна на втором этаже и частично на первом, а крышей только начал заниматься.

«По окнам осталось совсем немного. Ждём поставку с завода. Крыша находится в частично разобранном виде. Открытая часть не протекает. Протекает западная сторона: она не раскрыта, но побита градом. Она была проблематичной всегда, и до града, потому что с западной стороны всегда дожди были», — отметила Литвих.