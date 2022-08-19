На Алтае отправляют на дистант учеников школы, сильно побитой градом
Спустя два месяца после града рабочие начали заниматься восстановлением крыши
В Алтайском крае в селе Назаровка решили отправить на дистанционное обучение учеников школы из-за затянувшегося ремонта, сообщает «Инцидент Барнаул».
Напомним, 27 июня в селе прошёл сильный град. Специалисты моментально спланировали работы по ликвидации последствий непогоды. Однако, как рассказала местная жительница, в пострадавшей школе никакой ремонт не проводится.
«Градом были побиты окна и крыша. В данный момент никакие работы не ведутся. В течение месяца кровля крыши частично разобрана. После неоднократного дождя ситуация усугубилась: потолочные швы протекли и подлежат ремонту. Часть окон сделано две недели назад. Уже две недели рабочих нет», — отметила сельчанка.
Она подчеркнула, что родители школьников категорически против дистанционного обучения.
Школу побило градом / Фото: vk.com/incident22
В учебное заведение ходят 53 ученика. Как пояснила «Банкфаксу» директор учреждения Татьяна Литвих, детей планируют с 1 сентября перевести на дистанционное обучение, пока не завершится ремонт здания.
Она признала, что готовность здания к занятиям пока низкая: подрядчик успел поменять все окна на втором этаже и частично на первом, а крышей только начал заниматься.