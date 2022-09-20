На Алтае по поручению главы региона отменят повышение цен на проезд

Глава Республики Алтай поручил отменить повышение цен на проезд в Горной-Алтайске и Майминском районе. Пост на эту тему Олег Хорохордин опубликовал в своих социальных сетях.

Ранее республиканский комитет по тарифам во время совещания подтвердил подписание приказа о повышении стоимости проезда на три рубля.

«Считаю такое резкое повышение (сразу на 13-15%) преждевременным. Поручил в оперативном порядке отменить соответствующий приказ комитета. Если необходимость в увеличении тарифа действительно есть, прошу представить все соответствующие расчёты и документы», — написал Хорохордин.

Пока все обоснования для повышения тарифов будут изучаться, стоимость проезда в регионе останется прежней.