На Алтае проверят орлов, начавших гнездиться на деревьях из-за изменения климата

В Сибири впервые обнаружили гнёзда краснокнижных степных орлов, расположенные на деревьях, а не на земле или камнях, сообщает ТАСС.

«Связно это с изменением климата: птицы стали устраиваться на деревьях, чтобы спасти птенцов от непогоды — ветров и дождей. Из-за погодных изменений птенцы мёрзнут, а родители не могут их покидать в поисках пищи», — рассказала пресс-секретарь Алтае-Саянского отделения Всемирного фонда дикой природы (WWF) Татьяна Иваницкая.

Первые такие случаи выявили в Туве. В связи с этим гнездовые участки степных орлов проверят в Алтайском крае и республиках Алтай и Хакасия.

Иваницкая также отметила, что тувинцы похитили дуплон — фанерное искусственное гнездовье. Для этого сельчане спилили дерево.