На Алтае пьяный мужчина угнал трактор и уснул в кабине
Полицейским сельчанин рассказал, что решил доехать до дома, так как устал идти пешком
В Михайловском районе Алтайского края полицейские раскрыли угон трактора, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По предварительным данным, мужчина посреди ночи угнал у знакомого жителя райцентра МТЗ-82, проехал на нём несколько километров, затем заглушил и уснул в кабине.
«Полицейским злоумышленник пояснил, что находился в алкогольном опьянении и захотел доехать до дома, так как устал идти пешком», — говорится в сообщении.
Полицейские также выяснили, что ранее подозреваемый подрабатывал у знакомого, у которого и угнал транспорт. Уголовное дело возбудили по статье 166 УК РФ («Угон»).
Ранее в Алтайском крае пьяный мужчина попал под поезд.