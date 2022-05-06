На Алтае пьяный мужчина угнал трактор и уснул в кабине

В Михайловском районе Алтайского края полицейские раскрыли угон трактора, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

По предварительным данным, мужчина посреди ночи угнал у знакомого жителя райцентра МТЗ-82, проехал на нём несколько километров, затем заглушил и уснул в кабине.

«Полицейским злоумышленник пояснил, что находился в алкогольном опьянении и захотел доехать до дома, так как устал идти пешком», — говорится в сообщении.

Полицейские также выяснили, что ранее подозреваемый подрабатывал у знакомого, у которого и угнал транспорт. Уголовное дело возбудили по статье 166 УК РФ («Угон»).

Ранее в Алтайском крае пьяный мужчина попал под поезд.