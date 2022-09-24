На Алтае распространили фейковые списки тех, кто подлежит мобилизации

Фейковый список людей, подлежащих мобилизации, распространили в Республике Алтай. Об этом сообщает портал «Звезда Алтая».

Списки персональных данных в регионе стали распространять 23 сентября. Автор сообщения утверждал, что те, кто указан в списке, подлежат частичной мобилизации.

В военкомате эту информацию опровергли.

Ранее стало известно, сотрудники каких компаний не подлежат мобилизации. В список вошли представители компаний из сферы IT, связи и информации.