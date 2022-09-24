На Алтае распространили фейковые списки тех, кто подлежит мобилизации
В военкомате заявили, что информация, распространяемая в сети, является недостоверной
24 сентября 2022, 12:52, Илья Звягинцев
Фейковый список людей, подлежащих мобилизации, распространили в Республике Алтай. Об этом сообщает портал «Звезда Алтая».
Списки персональных данных в регионе стали распространять 23 сентября. Автор сообщения утверждал, что те, кто указан в списке, подлежат частичной мобилизации.
В военкомате эту информацию опровергли.
Ранее стало известно, сотрудники каких компаний не подлежат мобилизации. В список вошли представители компаний из сферы IT, связи и информации.
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