На Алтае разбирают училище, чтобы полученными кирпичами подлатать дороги

В Алтайском крае разбирают здание учебного корпуса бывшего профессионального училища № 59, пишет газета Усть-Пристанского района «Авангард».

Напомним, училище в райцентре Усть-Пристань прекратило существование в 2011 году. Спустя 11 лет заброшенное здание начали разбирать.

«Кирпич и строительный мусор складируется на ранее расчищенной площадке несанкционированной свалки, располагавшейся за территорией училища. Как и планировалось, данный материал будет использоваться для отсыпки дорог», — рассказали в газете.

Как уточняется, работу по ремонту дорог уже начали, в частности, в селе Троицком забутовали часть центральной улицы Комсомольской. Кроме того, битым кирпичом засыпали промоину на спуске к реке Обь.

Весной 2023 года полученным стройматериалом планируют отсыпать дорогу на улице Алексенцева в Усть-Пристани и отремонтировать другие проблемные участки. Также материал пойдёт в другие сёла по заявкам глав поселений.