На Алтае рыбаки вылавливают карасей со странной опухолью

Жители Алтая обсуждают красные пятна на карасях и возможность употребления такой рыбы в пищу. Фотографии опубликовали в «Алтайском Рыболовном Сообществе (АРС)».

«Ребят, подскажите, болезнь какая-то? Первый раз такой попался», — написал рыбак, уточнив, что рыбу поймал в Тальменке.

Больной карась / Фото: vk.com/fishmen_altai / Деметрий Маргелов

В комментариях отметили, что эта «рыбья болезнь» человеку не передаëтся, но употреблять такой улов в пищу или нет — дело уже личное.

«Жрать можно, но я брезгую», — отметил один из участников паблика.

Как пояснили на канале «Записки ихтиолога», болезнь называется аэромоноз, или краснуха. В основном она поражает представителей карповых — лещ, плотва, карась, сазан, язь, линь, краснопёрка и другие. Причина краснухи — бактериальная инфекция. Рыбу можно употреблять в пищу, но после тщательной термической обработки.