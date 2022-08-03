На Алтае сельчанина осудят за интимную связь с 12-летней девочкой

26-летний житель Волчихинского района предстанет перед судом за интимную связь с несовершеннолетней. Об этом сообщили в региональном СК.

По данным следствия, интимная связь между мужчиной и 12-летней девочкой произошла в феврале 2022 года.

«Несмотря на то, что близкие отношения между молодым человеком и потерпевшей происходили по взаимному согласию, — это является уголовно наказуемым деянием, так как несовершеннолетняя в тот период времени не достигла четырнадцатилетнего возраста, что нарушило нормальное физиологическое и психически-нравственное формирование её личности», — сказано в сообщении.

Во время предварительного следствия сельчанин признал свою вину.