На Алтае сгребли мусор на сельском кладбище и выбросили в лесу
Собранный хлам «вывозят за деревню в лес», хотя делать этого нельзя
5 августа 2022, 14:19
Жители посёлка Станция Озёрки рассказали «Барнаул 22», что власти устроили свалку в лесу.
По словам местных жителей, глава сельского поселения дал указание вывезти мусор с местного кладбища за деревню.
«Грузовики исправно ездят по этому маршруту. Но в лесу выбрасывать мусор запрещено», — указала жительница посёлка.
Ранее в пригороде Новоалтайска посетители кладбища обнаружили в куче мусора унитаз, в который вставили крест.
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