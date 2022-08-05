На Алтае сгребли мусор на сельском кладбище и выбросили в лесу

Жители посёлка Станция Озёрки рассказали «Барнаул 22», что власти устроили свалку в лесу.

По словам местных жителей, глава сельского поселения дал указание вывезти мусор с местного кладбища за деревню.

«Грузовики исправно ездят по этому маршруту. Но в лесу выбрасывать мусор запрещено», — указала жительница посёлка.

Ранее в пригороде Новоалтайска посетители кладбища обнаружили в куче мусора унитаз, в который вставили крест.