На Алтае школьники спасли бабушку во время схода селевого потока из-за мощного ливня

В Республике Алтай двух школьников наградят медалями Совфеда РФ за героические действия во время схода селевого потока в небольшом селе, сообщает региональное МЧС.

Непогода резко разыгралась в селе Купчегень в июле 2022 года. Два друга — Ай-Кунет Берегошев и Эрчим Елдошев — возвращались домой.

«По дороге мы услышали крик о помощи, где проживает Мария Филатовна. Мы долго не думая побежали к ней. Дверь была заблокирована песком, грязью и частями забора», — рассказали ребята на видео.

Школьники взяли лопату из ближайшего дома, раскидали песок, открыли дверь и вытащили бабушку.

«В этот момент мы ни о чём не думали, просто решили помочь. Мы обязаны помогать друг другу. Ты поможешь другим людям, а они помогут тебе в трудную минуту», — уверены юные жители Алтая.